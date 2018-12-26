الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه تمهيداً للانتخابات في أبريل

وافق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، في قراءة ثانية وثالثة على حله وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل.

وقرر ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، حل البرلمان حيث لم يعد لديه غالبية سوى بفارق نائب واحد (من أصل 120) بعد استقالة وزير الدفاع زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان الشهر الفائت.

وتم التصويت على القانون بأغلبية 102 مقابل اعتراض نائبين، على أن يدخل حيز التنفيذ فورا ويحل البرلمان حتى الانتخابات، وذلك بعد أربع سنوات من آخر انتخابات في آذار/مارس 2015.

وتبقى الحكومة قائمة لكن لا يمكنها اتخاذ قرارات تحتاج إلى موافقة البرلمان على غرار التصويت على قوانين جديدة.

ونتنياهو (69 عاما) الذي يتولى منصبه منذ نحو عشر سنوات، فشل مؤخرا في تمرير قانون حول تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش بسبب معارضة حزبين دينيين من الأغلبية. كما أنه مهدد من جهة أخرى بتوجيه تهمة "الفساد" إليه في ثلاث قضايا، إثر توصية من الشرطة.

لكن الاستطلاعات لا تتوقع نهاية حكم نتنياهو الذي من المنتظر أن يحطم الرقم القياسي (أكثر من 13 عاما) الذي حققه ديفيد بن غوريون مؤسس إسرائيل.