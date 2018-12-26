لبنان يحتج على استخدام إسرائيل أجواءه لقصف سوريا

دانت وزارة الخارجية اللبنانية الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في سوريا.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن "لإدانة هذه الغارات ولاستعمال الطائرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية لشن هجمات على دولة شقيقة، في خرق واضح للقرار 1701".

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وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، أصدر تعليماته إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم شكوى أمام مجلس الامن بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة، والتي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية وكادت تتسبب بكارثة جوية كبيرة".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنّه "يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الأنفاق الهجومية التي حفرت من الأراضي اللبنانية وتداعيات هذه الانتهاكات".

وتابع أنّ "هذا انتهاك صارخ آخر لقرار مجلس الأمن 1701 وسيادة إسرائيل"، وذلك بعد أن فجر الجيش نفقاً خامساً قال إنه تابع لحزب الله.