إصابة شرطي في انفجار عبوة ناسفة بوسط أثينا

قالت قناة "إي آر تي" التلفزيونية اليونانية الرسمية، إن شرطياً أصيب عندما انفجرت عبوة ناسفة أمام كنيسة بوسط أثينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ووقع الانفجار أمام كنيسة سانت ديونيسيوس في حي كولوناكي بوسط أثينا حوالي الساعة الخامسة صباحاً (0300 بتوقيت غرينتش).

ونقل الشرطي للمستشفى للعلاج، وفرض طوق أمني حول المنطقة.

وقال مسؤول في الشرطة رافضاً نشر هويته: "لاحظ الشرطي صندوقاً أمام مدخل الكنيسة ورأى أن هذا أمر غريب. لم يكن الانفجار

قوياً وأصيب الشرطي في وجهه ويديه".

وأضاف المسؤول أنه لم يرد اتصال للتحذير من وجود عبوة ناسفة. وتفحص الشرطة ما التقطته الكاميرات في المنطقة.

وتقع أحياناً هجمات محدودة تستهدف متاجر ومباني حكومية وأفراداً من الشرطة وسياسيين في اليونان التي لها تاريخ طويل من العنف السياسي.

وهذا الشهر، أدى انفجار قوي إلى تهشم نوافذ وتحطم مكاتب بمبنى قناة "سكاي تي.في" في أثينا في هجوم وصفه المسؤولون بأنه هجوم على الديمقراطية. ولم يصب أحد في ذلك الانفجار.