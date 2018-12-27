شرطة النمسا: كاتدرائية سان ستيفنز خالية من أي قنبلة

قالت الشرطة النمساوية على "تويتر"، الخميس، إنها لم تعثر على أي عبوة ناسفة في كاتدرائية سان ستيفنز بعد أن أبلغ متصل مجهول عن وجود قنبلة، اليوم الخميس، مما أدى إلى إخلاء الكاتدرائية سريعاً.

وقالت شرطة فيينا: "تبين من خلال تفتيش كاتدرائية سان ستيفنز خلوها من أي مصدر خطر. يجري فتحها وبدأ التحقيق بشأن المتصل".

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنه يجري إخلاء كاتدرائية سان ستيفنز بوسط فيينا بعد تلقي تحذير من وجود قنبلة.

وقالت شرطية: "نعم، كان هناك تهديد بتفجير قنبلة"، مؤكدة تقريراً بثه موقع "أو.إي 24" الإخباري الإلكتروني.

وأضافت أنه لا توجد معلومات أخرى متوافرة حالياً.