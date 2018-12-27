وزير إعلام السودان: قتلى الاحتجاجات 17 مواطنا ورجلا أمن

قال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة ارو، الخميس، إن حصيلة الاحتجاجات في بعض المدن خلال الأيام الماضية بلغت 19 قتيلا، بينهم اثنان من أفراد الأمن، إلى جانب 187 جريحا من القوات النظامية و219 جريحا من المدنيين.

وأشار "ارو"، في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم، إلى أن عدد الوفيات من المدنيين في ولاية الشمالية بلغ 3 أشخاص، وفي ولاية نهر النيل 5، وولاية القضارف 6، وأخيرا ولاية النيل الأبيض 3 أشخاص.

ولفت إلى أن المظاهرات في البداية كانت سلمية، وبشهادة المتظاهرين أنفسهم، وهو ما دفع الشرطة لحمايتها، ولكن حدث انفلات وحالات حرق وتخريب ما تسبب في وقوع وفيات.

وكشف وزير الإعلام السوداني عن ضبط 107 عناصر، ينضوون تحت إمرة منظمات وحركات أغلبها يتبع عبدالواحد محمد نور، ومن المقرر أن تفتح الأجهزة المختصة تحقيقا في بلاغات ضده، ومطالبة الإنتربول بتسليمه.

وأكد أن هناك 42 خلية تعمل على التقاط صور وصناعة فيديوهات مفبركة وإطلاق الشائعات، لإثارة الشارع السوداني ضد الحكومة.

وشدد "ارو" على أن الحكومة السودانية تقود معالجات للأزمة الاقتصادية، وأنه لا داعي للتخريب، معتبراً أن الحق في تغيير النظام مكفول لكل القوى السياسية عبر صنادق الاقتراع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تكفل حق التظاهر السلمي وترفض عمليات تخريب البلاد.

وذكر وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً لمعرفة من أطلق الرصاص على المتظاهرين.

ويشهد السودان احتجاجات في العديد من مدنه بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر، بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي، ويحكمه الرئيس عمر البشير منذ ثلاثة عقود.