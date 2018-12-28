فضيحة جديدة لمساعد ماكرون المفصول تهز فرنسا

هددت وزارة الخارجية الفرنسية باتخاذ إجراء قانوني ضد مساعد أمني سابق للرئيس، إيمانويل ماكرون، وسط أنباء تفيد بأنه استمر في استخدام جوازي سفره الدبلوماسيين، بعد طرده من العمل بسبب ضربه لأحد المحتجين.

إنها الفضيحة الأحدث في شبكة من الفضائح حول ألكسندر بينالا، الذي ألحقت علاقته مع ماكرون أضرارا بالغة بالرئيس.

وأفادت صحيفة لوموند هذا الأسبوع أن بينالا سافر مؤخرا إلى تشاد والكاميرون لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، وأفاد موقع التحقيق ميديابارت أنه استخدم جوازات سفر دبلوماسية للقيام بذلك.

وأصر القصر الرئاسي على أن بينالا لم يعد لديه أي صلة بمكتب ماكرون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول إن الوزارة طلبت من بينالا في يوليو / تموز إعادة جوازي سفره الدبلوماسيين لكنه لم يذعن.

وأضافت في بيان أن الوزارة "تدرس الخطوات التالية، بما في ذلك الخطوات القانونية".