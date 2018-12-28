قرصنة بيانات نحو ألف منشق كوري شمالي في الجنوب

أعلنت #كوريا_الجنوبية، الجمعة، أنها تتصدى لهجوم قرصنة شهد سرقة أسماء وعناوين ما يقرب من ألف من المنشقين الكوريين الشماليين الذين انتقلوا للعيش في الجنوب.

وقال مكتب إقليمي لمركز "هانا" لإعادة التوطين إنه يقوم بإخطار المنشقين المتضررين بعد أن اكتشف الأسبوع الماضي أن أحد حواسبه قد تم اختراقه في وقت ما في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأفادت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنه تمت سرقة أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد 997 منشقاً يعيشون في منطقة بجنوب شرقي البلاد، مضيفة أن الشرطة تحقق في هجوم قرصنة، لكنها لم تحدد المصدر بعد.

كما ذكرت الوزارة أنها لم تجد أي إشارات أخرى على هجمات القرصنة أو اختراق البيانات بعد تحقيق في مكاتب "هانا "في أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويوجد 25 مكتباً لمركز "هانا" بأرجاء البلاد وتتولى المكاتب تقديم مساعدة للمنشقين الكوريين الشماليين، الذين ينتقلون إلى كوريا الجنوبية.

وفرّ حوالي 30 ألف كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية، معظمهم سافروا عبر الصين، منذ نهاية الحرب الكورية (1950-53).

وكانت كوريا الجنوبية قد اتهمت بيونغ يانغ في السابق بشن هجمات إلكترونية على مواقع لشركات ومؤسسات حكومية في الجنوب، الأمر الذي تنكره كوريا الشمالية.