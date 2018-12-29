باريس.. "السترات الصفر" تستعد لتظاهرة جديدة برأس السنة

يستعد متظاهرو السترات الصفر لاحتجاجات جديدة ليلة رأس السنة في العاصمة باريس التي تستقبل هذه المناسبة بتعزيزات أمنية مشددة.

وقال بيان للسترات الصفر على صفحتهم في "فيسبوك"، إنهم يعتزمون القيام بتحرك غير عنيف في هذه المناسبة، معتبرين أن العام الجديد سيكون غنيا بالتغيرات والانتصارات، على حد تعبيرهم.

من جانبها، أعلنت الشرطة الفرنسية، الجمعة، أن الإجراءات الأمنية ستعزز بشكل كبير في باريس ليلة رأس السنة، خصوصا في منطقة الشانزليزيه السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في تلك المناسبة.

وقالت الشرطة في بيان "ضمن إطار التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما في البلاد، فإن طوقا أمنيا سيفرض على المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه وساحة الإيتوال في باريس".

وأضافت الشرطة أيضا أنه سيتم تفتيش الحقائب والسيارات والتدقيق بما ينقله المشاركون في هذه المناسبة داخل منطقة الشانزليزيه.

وتابع البيان أن إدخال الكحول والألعاب النارية سيكون محظورا تماما، كما سيقفل كل هذا القطاع من العاصمة أمام السيارات من الساعة 3 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين، حتى الساعة الثانية من يوم الثلاثاء.

ودعت الشرطة المواطنين إلى استخدام النقل العام بدلا من سياراتهم الخاصة للوصول إلى منطقة الشانزليزيه، موضحة أن وسائل النقل العام ستكون مجانية من الساعة الرابعة من يوم الاثنين 31 ديسمبر حتى الساعة 11 من يوم الثلاثاء.

هذا وأعلنت بلدية باريس أنها قررت إبقاء احتفالات رأس السنة على جادة #الشانزيليزيه رغم توقع احتجاجات جديدة لحركة #السترات_الصفر.