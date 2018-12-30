اعتراف صارخ يثير "تسونامي" ضد رئيس الفلبين

أثار رئيس الفلبين، #رودريغو_دوتيرتي، موجة من الغضب، الأحد، بعدما اعترف أنه "لمس" خادمته عندما كان مراهقاً، واتهمته جماعات حقوق المرأة بمحاولة الاغتصاب والتشجيع على الإساءة الجنسية.

وتعرض دوتيرتي مراراً لانتقادات مريرة، بسبب تصريحاته بشأن النساء ونكاته حول الاغتصاب وتفاخره بالخيانة الزوجية.

وفي آخر تصريحاته تحدث دوتيرتي عن اعترافه لقس أثناء الدراسة الثانوية بأنه دخل غرفة خادمته بينما كانت نائمة.

وقال في كلمة في وقت متأخر من السبت: "رفعت عنها الغطاء، وحاولت لمسها (...)، واستيقظت من النوم، فتركت الغرفة".

وأضاف أنه اعترف للقس بعودته إلى غرفة الخادمة مرة ثانية وتكرار المحاولة.

ودانت منظمة "غابرييلا" للدفاع عن حقوق المرأة تصريحات دوتيرتي "المقززة"، ودعته إلى الاستقالة، وأكدت أنه اعترف بمحاولة الاغتصاب.

وردا على الانتقادات، صرح سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس، الأحد، بأن "الرئيس اختلق قصة مضحكة لإضفاء الدراما على قضية الإساءة الجنسية التي حدثت له ولزملائه الطلاب عندما كانوا في المدرسة الثانوية". والسبت، صرح دوتيرتي، الذي يهاجم الكنيسة في البلد الذي يدين غالبية سكانه بالكاثوليكية، بأنه وزملاؤه في المدرسة تعرضوا للإساءة الجنسية أثناء الاعتراف.

وأوضح عدد من أنصار المرأة بأن تصريحات دوتيرتي الأخيرة تعرض أكثر من مليون فلبينية تعمل خادمة في الخارج للخطر، بحسب إحصائيات وزارة العمل.

وشددت جان انريكيز، المديرة التنفيذية للائتلاف ضد الاتجار بالنساء في منطقة آسيا والهادئ، على أن "التباهي بالممارسات المسيئة يشجع ثقافة الاغتصاب، وفي هذه الحالة اغتصاب الخادمات".