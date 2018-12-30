زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة إلى نظيره الجنوبي

ذكر مكتب رئيس #كوريا_الجنوبية، مون جيه-إن، الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، عبّر عن رغبته في عقد مزيد من لقاءات القمة مع الرئيس مون العام المقبل، لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وبعث كيم برسالة إلى مون، الأحد، احتفاء بالتحسن الكبير في العلاقات بين بلديهما الذي أشرفا عليه هذا العام، وشمل عقد ثلاثة اجتماعات بعد سنوات من المواجهة اتسمت بإجراء بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية والصاروخية.

وقال مكتب مون إن كيم عبر عن أسفه لعدم زيارة سيول هذا العام مثلما اتفق عليه مع مون في قمتهما الثالثة في بيونغ يانغ خلال سبتمبر/أيلول، وإنه أبدى "عزما قويا" على القيام بها في المستقبل في الوقت الذي يواصل فيه مراقبة الوضع.

وتعهد كيم بالعمل على نزع الأسلحة النووية خلال قمته التاريخية مع الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في سنغافورة خلال يونيو/ حزيران. ولم يحرز الطرفان تقدما يذكر منذ تلك القمة، كما لم يعقدا اجتماعا رفيع المستوى كانا قد اتفقا عليه، لكن جرى إلغاؤه على نحو مفاجئ في نوفمبر/ تشرين الثاني.