فقدان 3 أردنيين ومصريين وإماراتي كانوا على متن قارب صيد

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنها تبلغت عن فقدان ثلاثة أردنيين، بالإضافة لإماراتي واثنين من الجنسية المصرية على متن قارب صيد إماراتي في شواطئ الإمارات الخميس الماضي.

وأضاف مصدر في الخارجية الأردنية أن مركب الصيد خرج من شواطئ الإمارات وفقد الاتصال به، مؤكداً أن السلطات الإماراتية باشرت على الفور البحث عنه، وقامت بتوجيه رسالة إلى السلطات الإيرانية للاستفسار عن القارب، إلا أنها لم تتلق الرد بعد.

وأكد أن الخارجية تبلغت من أشخاص بأن القارب قد يكون دخل إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وخاطبت على الفور سفارة طهران في عمان، فيما تواصلت السفارة الأردنية في طهران مع الخارجية الإيرانية للبحث عن المفقودين.