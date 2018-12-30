نتنياهو بـ"لسان البرازيل": نقل السفارة للقدس مسألة وقت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن نقل البرازيل سفارتها إلى القدس بات مسألة وقت فقط.

وذكرت منظمة يو أو إل البرازيلية الصحافية أن نتنياهو أدلى بهذا البيان الأحد خلال اجتماع مع أعضاء الطائفة اليهودية في ريو دي جانيرو.

ويزور نتنياهو البرازيل لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد يائير بولسونارو في الأول من يناير.

ووصل رئيس الوزراء قبل بضعة أيام إلى ريو للاجتماع مع بولسونارو وأعضاء الجالية اليهودية.

وأعلن بولسونارو على تويتر الشهر الماضي عزمه نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بمجرد توليه منصبه، في تصريح لقي احتجاجاً من العديد من الدول العربية التي هددت بمقاطعة البضائع البرازيلية.

وحتى الآن قامت دولتان فقط بنقل سفارتيهما إلى القدس، هما الولايات المتحدة وغواتيمالا.