هذه رسالة بوتين إلى ترمب في العام الجديد

أعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث، الأحد، رسالة تهنئة بالعام الجديد إلى نظيره الأميركي، دونالد ترمب، عبر فيها عن استعداد موسكو للحوار بشأن "جدول أعمال واسع النطاق"، وذلك عقب عدة محاولات فاشلة لعقد قمة جديدة بين الرئيسين.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني ألغى ترمب فجأة اجتماعا مقررا مع بوتين على هامش قمة لمجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب التوتر الذي أحدثه إطلاق القوات الروسية النار على زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية ثم التحفظ عليها واعتقال البحارة.

ولم يتمكن ترمب وبوتين أيضا من عقد اجتماع بمعنى الكلمة في باريس على هامش الاحتفال بمئوية الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الثانية. وعقد الزعيمان قمتهما الأولى والوحيدة بهلسنكي في يوليو/ تموز.

وجاء في بيان الكرملين أن "فلاديمير بوتين شدد على أن العلاقات (الروسية الأميركية) هي أهم عامل لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي. وأكد أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن جدول أعمال واسع النطاق".

وذكرت موسكو أن إحدى القضايا الرئيسية التي أرادت بحثها مع الولايات المتحدة هي خطط واشنطن للانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي تعود لحقبة الحرب الباردة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله إن الأمر يرجع لواشنطن في مسألة عقد اجتماع جديد عام 2019.