بالصور.. العالم يستقبل 2019

عام جديد يستقبله العالم حمل الآمال لكثيرين والآلام لآخرين، عواصم العالم ومدنها الكبرى احتفلت باستقبال العام الجديد.

فمن سيدني ونيوزلندا شرقاً مروراً بهونغ كونغ وبانكوك.. ثم أبوظبي ودبي بعد ذلك.

في سيدني To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

واستقبلت هونغ كونغ العام الجديد بعرض مبهر للألعاب النارية صاحبته موسيقى من البر والبحر في ميناء فيكتوريا.

ووصف المنظمون العرض، الذي استمر 10دقائق، بأنه "ألعاب نارية موسيقية مذهلة" وظهرت معه أرقام 2019 على شاشة رقمية بينما أضاءت الألعاب النارية الأفق في الميناء الشهير.

في هونغ كونغ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

واحتفلت العاصمة الفرنسية باريس بالعام الجديد في الشانزليزيه تحت إجراءات أمنية مشددة فيما يخطط محتجو السترات الصفراء لمسيرة في الجادة الشهيرة.

وتجمع مئات الآلاف من سكان باريس والسياح عادة في الشانزليزيه للاحتفال عشية العام الجديد لمشاهدة عروض الضوء في قوس النصر.

وحددت شرطة باريس محيطاً أمنياً في المنطقة، كما نفذت عمليات تفتيش للحقائب وفرضت حظراً على الكحول وقيوداً على المرور. ونشرت فرنسا أكثر من 147 ألفا من قوات الأمن في أنحاء البلاد.

في نيوزلندا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وشهدت فرنسا في سنوات سابقة حرقا لسيارات وأعمال شغب أخرى خلال الاحتفال بالعام الجديد.

لكن الأنظار في ليلة رأس السنة تتجه إلى أبوظبي حيث تقام عروض للألعاب النارية احتفالاً بقدوم العام الجديد.

كورنيش العاصمة الإماراتية أصبح مسرحاً لعرض ألعاب نارية ستدخل أبوظبي سجل "غينيس" للأرقام القياسية عبر أكبر تشكيل لعدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد 2019"، كما أقيمن عروضاً ضخمة في دبي والشارقة، إضافة إلى العرض الذي أعدت له إمارة رأس الخيمة للدخول من خلاله إلى سجل غينيس للأرقام السنوية للسنة الثانية على التوالي.

واحتشد عشرات الآلاف من الأشخاص مساء الاثنين في ساحة تايمز سكوير في نيويورك، انتظاراً لمنتصف الليل الذي يشهد إسقاط الكرة الكريستال المتوهجة، وهو الحدث الذي اقترن بمقدم العام الجديد في تقاطع الطرق الشهير في منهاتن لأكثر من قرن.