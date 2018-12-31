رجل زعم أنه يحمل قنبلة تسبب بإغلاق مطار أمستردام

قالت الشرطة الهولندية في بيان، إنها أخلت صالة للمغادرة بمطار سخيبول في أمستردام لفترة وجيزة الاثنين بعدما زعم رجل أنه يحمل قنبلة.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على الرجل، وأنها أخلت صالة المغادرة رقم 3 "كإجراء احترازي".

وأوضح البيان أن المطار عاد لنشاطه الطبيعي في وقت لاحق.

وعشية رأس السنة، تتحسب الدول الأوروبية أمنياً لحماية الاحتفالات من أي هجوم محتمل، فمثلاً حددت شرطة باريس محيطاً أمنياً في منطقة الاحتفالات، كما نفذت عمليات تفتيش للحقائب.

كذلك فرضت حظراً على الكحول وقيوداً على المرور. ونشرت فرنسا أكثر من 147 ألفا من قوات الأمن في أنحاء البلاد.