نتنياهو: لن أستقيل لو وجهت لي تهم فساد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أنه لن يستقيل في حال وجه إليه اتهام في قضايا فساد، علماً بأن إسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في نيسان/أبريل 2019.

ورداً على سؤال لصحافي إسرائيلي خلال مؤتمر صحافي بالعبرية في ريو دي جانيرو في إطار زيارة رسمية يقوم بها للبرازيل، قال نتنياهو إنه لن يستقيل "في حال استدعاني المدعي العام للإدلاء بشهادتي قبل الانتخابات"، وهي آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت بأن توجه اتهامات فساد بحق نتنياهو، لكن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت هو صاحب القرار النهائي.

حتى إذا ما قرر المدعي العام توجيه الاتهامات، فسيظل نتنياهو قادرا على الدفاع عن نفسه خلال جلسات قبل توجيه الاتهامات رسميا.

ولم يوضح ماندلبليت ما إذا كان ينوي التصرف في الأمر قبل الانتخابات المقررة في أبريل أم لا.

وفي معرض تصريحاته الاثنين في البرازيل، قال نتنياهو إن القانون لا يلزمه بالتنحي قبل أي جلسات.

وأضاف أنه لا يجب على المدعي العام اتخاذ أي عمل قبل الانتخابات إلا إذا اكتملت الجلسات قبل ذلك التاريخ.

وتابع نتنياهو قائلاً: "في أي ديمقراطية، يتم اختيار القادة بالانتخاب، وليس عبر عملية قضائية مكتملة جزئيا".