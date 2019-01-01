اليابان.. 9 جرحى بحادث دهس وسط العاصمة طوكيو

أُصيب 9 أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطرة، عندما وجّه رجل سيارته عمداً في اتجاه حشد كان يحتفل بحلول رأس السنة في أحد شوارع العاصمة طوكيو، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن رجلاً يابانياً يبلغ 21 عاماً يدعى كازوهيرو كوساكابي توجه بسيارته "بنية القتل" إلى شارع تاكيشيتا في حي هاراجوكو عند الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ووفقاً لتلفزيون "إن إتش كاي"، فقد قال كوساكابي للشرطة إنه تصرف بهذه الطريقة "رداً على عقوبة الإعدام"، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن طالباً أصيب بجروح خطرة ونُقل إلى مستشفى حيث خضع لجراحة.

وقالت الشرطة إن كوساكابي اعتقل بسبب محاولته ارتكاب جريمة قتل.

واستناداً إلى وسائل إعلام يابانية، تسبب كوساكابي بإصابة 9 أشخاص في شارع تاكيشيتا الذي كان في ذلك الوقت مغلقاً أمام حركة المرور، وقد كان الناس تجمعوا فيه للاحتفال بالعام الجديد.