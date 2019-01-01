باكستان.. قتلى بهجوم على قاعدة لتدريب قوات الأمن

قال مسؤولون إن مسلحين هاجموا قاعدة لتدريب قوات الأمن في إقليم بلوخستان المضطرب في جنوب غرب باكستان، الثلاثاء، ما أطلق شرارة معركة بالأسلحة النارية قُتل فيها 4 على الأقل من قوات الأمن وأربعة مهاجمين.

وذكر بيان عسكري أن المهاجمين كانوا يستهدفون على ما يبدو مهاجمة مجمع سكني في مركز تدريب سلاح حرس الحدود، وهو وحدة شبه عسكرية في منطقة لورالاي، لكن قوات الأمن تصدت لهم عند المدخل.

ولقي أربعة من أفراد الأمن حتفهم وأصيب اثنان في تبادل إطلاق النار في البداية قبل أن يتم عزل المهاجمين في مجمع مجاور. وقُتل أربعة مسلحين بعد ذلك، أحدهم فجر سترة ناسفة.

وقال البيان إن "التحرك الشجاع والسريع لقوات الأمن منع الإرهابيين من دخول المنطقة السكنية فيما كان من شأنه أن يوقع خسائر بشرية أكبر".

والهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، هو أحدث أعمال العنف التي تشهدها بلوخستان أكبر أقاليم باكستان وأشدها فقرا ويقع في قلب مشروع "المحور الاقتصادي الاستراتيجي الصين-باكستان" الذي يقوم على تطوير البنية التحتية.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، وهي حركة منفصلة عن طالبان الأفغانية، المسؤولية عن الهجوم.

ويموج إقليم بلوخستان بجماعات التمرد العرقية والطائفية والانفصالية، وينشط في الإقليم عدد من الجماعات المسلحة ومنها طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوخستان.