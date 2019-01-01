بريطانيا.. شبهة إرهاب وراء طعن مانشستر وتوقيف مشتبه به

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها تستجوب رجلاً متهماً بطعن ثلاثة أشخاص في محطة سكة حديد مانشستر في ليلة رأس السنة، مضيفة أنها تتعامل مع الهجوم كحادث إرهابي، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت الشرطة، الثلاثاء، إن شخصين نقلا إلى المستشفى للعلاج من إصابات بالسكين، وإن ضابطاً في شرطة النقل البريطانية طعن في الكتف ونقل إلى المستشفى لفترة وجيزة وخرج منذ ذلك الحين.

ووقع الهجوم على مقربة من مانشستر أرينا، حيث قتل مهاجم انتحاري 22 شخصاً في حفل موسيقي عام 2017.

وأبلغ عن الطعن مباشرة قبل الساعة التاسعة مساء الاثنين.

وقال مساعد قائد الشرطة إن المشتبه به محتجز للاشتباه في شروعه في القتل، ولم يتم اتهامه أو تحديد هويته.