تركيا تمنع مواطناً ألمانياً من مغادرتها

قالت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إنها توفر الدعم القنصلي لمواطن ألماني مُنع من مغادرة تركيا بعدما اتهمته السلطات هناك بدعم منظمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عدنان سوتكو (56 عاماً) اعتُقل بعد وقت قصير من وصوله إلى أنقرة في 27 ديسمبر لحضور جنازة والدته.

وذكرت صحيفة سودويتشه تسايتونغ وغيرها من وسائل الإعلام، أن السلطات اتهمت سوتكو بكتابة منشورات على فيسبوك تدعو لاستقلال كردستان، وهو أمر غير قانوني في تركيا.

وأفادت تقارير بأن الشرطة استجوبت سوتكو ثم أطلقت سراحه لكن عليه أن يمثل أمام السلطات يومياً وألا يغادر تركيا قبل أن تفصل محكمة في قضيته.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية "نحن على علم بالقضية، وتوفر السفارة له المساعدة القنصلية".

وأضاف المصدر أن 49 مواطناً ألمانياً مسجونون حالياً في تركيا منهم خمسة "لأسباب سياسية على ما يبدو".

وقال سوتكو، الذي يعيش في ألمانيا منذ عشرات السنين، لوسائل الإعلام، إنه لم يدعم أبداً أي منظمة إرهابية. ولم يتضح بعد اسم الجماعة التي تتهمه السلطات بدعمها.