9 قتلى و34 مفقوداً بانهيارات أرضية في إندونيسيا

انتشر جنود وشرطيون وسكان في قرية إندونيسية متضررة، الثلاثاء، للتفتيش في الطين عن ضحايا محتملين جراء انزلاقات طينية سببتها أمطار وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وفقدان 34 آخرين.

ودفنت الأوحال التي تدحرجت من أعالي التلال المحيطة في وقت متأخر من ليل الاثنين نحو 30 منزلاً في قرية سيرناريسمي المتضررة الواقعة في منطقة سوكابومي في جاوة الغربية، وأجبرت 60 شخصاً على النزوح إلى ملاجئ مؤقتة، وفق ما ذكر سوتوبو برفو نغروهو، الناطق باسم الوكالة الوطنية لتخفيف حدة الكوارث.

وأضاف أن أكثر من 500 عامل إنقاذ انتشلوا 8 جثث من أكوام الطين وانتشلوا 4 جرحى، منهم رضيع لقي حتفه في المستشفى. ولا يزالون يفتشون عن 34 قروياً قالوا إنهم ما زالوا مفقودين.

وتصارع السلطات لتسيير جرارات وغيرها من المعدات الثقيلة على الطرق الزلقة، وهو ما عرقل جهود الإنقاذ، بحسب نغروهو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات من الشرطيين والجنود والسكان يفتشون في الركام بأيديهم وبأدوات.

وقال نغروهو إن "نقص الأدوات والطقس السيئ وانقطاع الكهرباء عرقل جهود الإنقاذ لمن لا يزالون مفقودين وتخشى وفاتهم".

وفي الأيام الأخيرة، تسببت الأمطار الموسمية في وقوع عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات على نطاق واسع عبر إندونيسيا، وهي سلسلة من 17000 جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الخصبة بالقرب من الأنهار.