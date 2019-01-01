مقتل 15 شرطيا أفغانيا في هجومين لطالبان شمال أفغانستان

شنت حركة طالبان هجومين مفاجئين في ولاية سربل شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 15 شرطياً، وفقاً لمسؤول.

في الهجوم الأول، الذي كان على مشارف مدينة ساريبول، عاصمة الولاية، أطلقت القوات الأفغانية قذائف مدفعية ثقيلة في محاولة للتصدي للمتمردين، ولاذ السكان المحليون بالفرار بحثاً عن الأمان.

وقال محمد نور رحماني، رئيس مجلس الولاية: "إلى جانب 15 شرطياً قتلوا، هناك 21 أصيبوا في الهجومين اللذين وقعا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين".

وأضاف أن معارك مسلحة شرسة استمرت عدة ساعات في منطقة سيد وخارج ساريبول، عاصمة الولاية.

وأعلن قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان، مسؤولية الحركة عن الهجومين.

تنفذ طالبان هجمات شبه يومية ضد القوات الأفغانية رغم تكثيف الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب - التي استمرت 17 عاماً - عن طريق المفاوضات.