قتلى وجرحى في حادث قطار يربط جزيرتين بالدنمارك

قالت الشرطة الدنماركية إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في حادث قطار وقع أعلى جسر يربط جزيرتي زيلاند وفونين وسط البلاد.

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل حول حصيلة القتلى و الجرحى في الحادث الذي وقع الأربعاء، في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما ذكرت وسائل إعلام دنماركية أن غطاء كان على قطار شحن سقط أمام قطار ركاب كان يسير في الاتجاه المقابل، ما دفع سائقه إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ.

ويعد جسر "ستوربيلت"، الذي وقع الحادث أعلاه، واحد من سلسلة جسور وأنفاق تربط بين جزر الدنمارك.

ومن المقرر أن تعقد الشرطة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الأربعاء لتوضيح تفاصيل الحادث.