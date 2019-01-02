بوتين وماكرون يبحثان قضايا التسوية في سوريا

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين، بحث مع نظيره الفرنسي #إيمانويل_ماكرون، أزمتي #سوريا وأوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي.

وقال الكرملين في بيان، إن "الرئيسين تناولا عى نحو مفصل قضايا التسوية في سوريا، خاصة اتفاقات تشكيل اللجنة الدستورية التي أقرتها قمة زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في اسطنبول يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين تبادلا الآراء حول أزمة أوكرانيا، متهما الأخيرة بممارسة استفزاز ضد روسيا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني في مضيق كيرتش، نقلا عن "روسيا اليوم".

ولا تزال روسيا تحتجز سفناً أوكرانية وبحارة تتهمهم بانتهاك المياه الإقليمية عند مضيق كيرتش.