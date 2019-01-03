السودان.. أكبر حزب معارض يضغط على البشير للتنحي

دعا حزب الأمة القومي المعارض، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى التنحي.

إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين، في بيان الأربعاء، السودانيين للخروج والتظاهر في كل مدن السودان يوم الجمعة، ويوم الأحد القادم الموافق 6 يناير، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات يوم 9 يناير .

وكان 22 حزباً سياسياً في البلاد طالبت بحل الحكومة والبرلمان.

ووقع 22 حزباً غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، الثلاثاء، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

كما طالبت الأحزاب بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.

يذكر أن 19 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز والوقود.

وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات تنتقد سياسة الحكومة في الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية.

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات.

يذكر أن السودان يواجه أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم، رغم رفع واشنطن منذ أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه.