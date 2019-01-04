اعتقال نجل أبوحمزة المصري في لندن للاشتباه بجريمة قتل

قالت تقارير إن الشرطة البريطانية تحقق مع نجل "أبوحمزة المصري"، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير خاص، إن التهمة تتعلق بجريمة قتل حارس عقار في حفل خاص كان قد أقيم في رأس السنة الجديدة بحي مايفير الراقي في لندن.

وقد اعتقل عمران مصطفى كامل (26 عامًا) إثر جريمة قتل "تيودور سيميونوف" بعد طعنه في الصدر، عندما اندلعت مشاجرة بوسط لندن في المناسبة المذكورة.

وقد قاوم المقتول حوالي تسعة رجال قبل أن يلقى حتفه، وذلك في منطقة "بارك لين"، حيث كان قد منع من دخول الحفل الخاص.

حيازة سلاح واشتباه بالقتل

وقد ظهر كامل أمام محكمة الصلح في وستمنستر بعد ظهر يوم الخميس، بتهمة حيازة سلاح ناري بهدف التسبب في الخوف أو الخطر، لكنه لا يزال مشتبهاً به في جريمة القتل التي وقعت في الأول من يناير.

وكامل هو ابن أبوحمزة المصري، الراديكالي الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة عام 2012 وقد كان الرجل البالغ من العمر 60 عامًا، الإمام السابق لمسجد فينسبري بارك بشمال لندن.

وقد أدين في أكتوبر 2015 بتهمة الإرهاب والاختطاف وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أميركا، حيث ظل في السجن الانفرادي تحت ظل حراسة مشددة.

القتيل وصل لندن منذ شهرين

بخصوص القتيل فقد انتقل "سيميونوف" إلى المملكة المتحدة مع صديقته مادالينا أنغيل من أجل "حياة أفضل" منذ شهرين، وحيث اعتقد الاثنان أن 2019 سيكون العام الذي سيكلل بزواجهما وبداية حياة أسرية، وسوف ينقل جثمانه للدفن في بلده رومانيا.

مثول مجدد في 31 يناير

وفي جلسة الخميس فقد ظهر عمران لفترة قصيرة بقفص الاتهام ليؤكد اسمه.

فيما قال ماثيو براكلاو من الادعاء إن القضية خطيرة بحيث لا يمكن سماعها في محكمة دنيا، ولهذا تم نقلها إلى "أولد بيلي".

وقال متحدث باسم الشرطة إن جرائم الأسلحة النارية لا ترتبط مباشرة بموت تودور البالغ من العمر 33 عامًا أو غيره ممن أصيبوا في مشاجرة "بارك لين".

وعمران هو الابن السادس لأبي حمزة المصري، حيث وضع تحت الحبس الآن بسجن واندسوورث، وسوف يمثل أمام المحكمة مجددًا في 31 يناير.