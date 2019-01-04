مطارا غاتويك وهيثرو يطلبان معدات مضادة للطائرات المسيرة

ذكرت صحيفة "تايمز"، الخميس، أن مطاري غاتويك وهيثرو بلندن طلبا أنظمة دفاعية من الدرجة العسكرية مضادة للطائرات المسيرة تتكلف "عدة ملايين الجنيهات الإسترلينية" بعد أن تسببت طائرات مسيرة في فوضى استمرت ثلاثة أيام بمطار غاتويك الشهر الماضي.

وذكر تقرير الصحيفة أن وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ التقى بمسؤولين كبار من الشرطة والطيران المدني والدفاع، الخميس، لمناقشة الأمر. ولم يصدر المطار على الفور تعليقاً على التقرير.

وتسبب ظهور عدة طائرات مسيرة في فوضى بغاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، الشهر الماضي، مما عطل خطط سفر عشرات الآلاف من الأشخاص في الفترة التي سبقت احتفالات عيد الميلاد.

وكشفت الواقعة عن وجود ثغرات تفحصها قوات الأمن ومشغلو المطارات في أنحاء العالم.

وتم استدعاء الجيش لنشر معدات متخصصة تمكن السلطات من ضمان السلامة في المطار أثناء عمليات إقلاع وهبوط الطائرات.

وذكرت الصحيفة أن التكنولوجيا المستخدمة تضمنت نظاماً مضاداً للطائرات المسيرة صممته إسرائيل.

وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس الشهر الماضي إن قوات الأمن البريطانية لديها أنظمة رصد يمكن نشرها في أنحاء البلاد لمحاربة تهديد الطائرات المسيرة.

وألمحت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الدفاع أزالت منذ ذلك الحين معداتها المضادة للطائرات المسيرة من مطار غاتويك.