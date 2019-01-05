السودان.. "المهنيين" يحشد لمسيرتين نحو القصر والبرلمان

قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القوى الأمنية السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين خرجوا في 8 أحياء، على الأقل، في العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة، شمال البلاد.

يأتي ذلك فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن مسيرتين حاشدتين يوم غد الأحد لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، والأربعاء لتسليم مذكرة أخرى إلى البرلمان، وكلتاهما تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، فيما تعهدت الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية.

وكانت مجموعات ضخمة من المتظاهرين خرجت عقب صلاة الجمعة في العديد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم استجابة لدعوات وجهها تجمع المهنيين السودانيين تحت شعار جمعة "الحرية والتغيير"، وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.

النداء الذي أطلقته قوى المعارضة السودانية للخروج في تظاهرات عقب صلاة الجمعة، وجد استجابة في العديد من أحياء العاصمة الخرطوم.

وبعد أن أعلن حزب الأمة القومي انضمامه لمسيرة المحتجين، خرج أنصاره من مسجد السيد عبدالرحمن بودنوباوي في أم درمان في أضخم تظاهرات الجمعة.

كما خرجت مظاهرات في العديد من أحياء العاصمة، منها الحلفايا في بحري والكلاكلة وأركويت في الخرطوم، ترفع مطالب تعهدت الحكومة بحلها.

قوات الأمن السوداني قابلت التظاهرات بحملة اعتقالات شملت العديد من النشطاء السياسيين والصحافيين.