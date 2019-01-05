روسيا: نستبعد مبادلة الجندي الأميركي المتهم بالتجسس

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم السبت، إن روسيا ليست مستعدة لمبادلة جندي مشاة البحرية الأميركية السابق بول ويلان المحتجز في موسكو بتهمة #التجسس.

وأضاف ريابكوف: "لا أرى سببا لإثارة القضية في إطار مبادلات، ينبغي أن نتخذ كل الإجراءات المطلوبة في هذا الموقف".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة احتجزت مواطنا #روسيا يدعى ديمتري ماكارينكو على جزر ماريانا الشمالية ونقلته إلى فلوريدا.

وأضافت في بيان أن #موسكو في انتظار تفسير من واشنطن لأسباب احتجازه وأن السلطات الأميركية ألقت القبض عليه في 29 ديسمبر/كانون الأول.