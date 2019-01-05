مسؤول أفغاني:مقتل 7 من حرس الحدود إثر اقتحام نقطة تفتيش

قال مسؤول أفغاني إن 7 من عناصر شرطة الحدود قتلوا عندما تعرضت نقاط تفتيش لهجوم من قبل المتمردين في ولاية #قندهار جنوبي البلاد.

وقال عزيز أحمد عزيزي، الناطق باسم حاكم ولاية قندهار، إن 4 ضباط آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة سبين بولدوك.

وأضاف أن 16 مسلحا قتلوا، وأصيب 11 آخرون في معركة جرت بعد ذلك عدة ساعات في وقت متأخر الجمعة.

ولم تعلق طالبان على الفور على الهجوم، لكنهم ينفذون هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية على الرغم من تكثيف الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى نهاية عبر التفاوض لحرب البلاد التي دامت 17 عاماً.