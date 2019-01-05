عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

نجم NBA يرفض السفر للندن خشية اغتياله من "جواسيس أتراك"

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

رفض نجم كرة السلة الأميركية الـ"ان. بي. أي" NBA التركي اينس كانتر السفر إلى لندن مع فريقه "نيويورك كنيكز" خشية اغتياله من "جواسيس أتراك".

ومن المفترض أن يسافر فريق "نيويورك كنيكز" إلى لندن للعب مباراة ضد فريق "واشنطن ويزارد"، حسب ما نقلته صحيفة "يو. اس. ايه. توداي".

وكانت السلطات في رومانيا قد اعتقلت اللاعب لساعات في إحدى مطارات البلاد، في آخر مرة سافر فيها كانتر لخارج الولايات المتحدة.

وكانتر أبرز لاعبي كرة السلة الأتراك في مسابقة الـ"ان. بي. ايه". ولم يخف كانتر يوماً صلاته مع حركة فتح الله غولن، وقد قطع علاقاته مع عائلته بعد محاولة الانقلاب في تركيا. من جهتها، أصدرت تركيا مذكرة توقيف بحقه وألغت جواز سفره.

وعن رفضه السفر للندن قال كانتر للصحفيين: "للأسف لن أذهب (إلى لندن) بسبب هذا المزاجي الغريب، الرئيس التركي.. هنالك احتمال أن يتم اغتيالي هناك".

وأوضح كانتر أن لتركيا العديد من الجواسيس في لندن، مضيفاً: "أعتقد أنه يمكن قتلي بسهولة هناك".

كلمات دالّة

#اردوغان, #لندن, #تركيا, #غولن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر