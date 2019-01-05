نجم NBA يرفض السفر للندن خشية اغتياله من "جواسيس أتراك"

رفض نجم كرة السلة الأميركية الـ"ان. بي. أي" NBA التركي اينس كانتر السفر إلى لندن مع فريقه "نيويورك كنيكز" خشية اغتياله من "جواسيس أتراك".

ومن المفترض أن يسافر فريق "نيويورك كنيكز" إلى لندن للعب مباراة ضد فريق "واشنطن ويزارد"، حسب ما نقلته صحيفة "يو. اس. ايه. توداي".

وكانت السلطات في رومانيا قد اعتقلت اللاعب لساعات في إحدى مطارات البلاد، في آخر مرة سافر فيها كانتر لخارج الولايات المتحدة.

Enes Kanter says he’s not going to London with Knicks because he fears for his life due to “that freaking lunatic, the Turkish president. There’s a chance that I can get killed out there.” pic.twitter.com/NvRDSHWB4V — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 5, 2019

وكانتر أبرز لاعبي كرة السلة الأتراك في مسابقة الـ"ان. بي. ايه". ولم يخف كانتر يوماً صلاته مع حركة فتح الله غولن، وقد قطع علاقاته مع عائلته بعد محاولة الانقلاب في تركيا. من جهتها، أصدرت تركيا مذكرة توقيف بحقه وألغت جواز سفره.

وعن رفضه السفر للندن قال كانتر للصحفيين: "للأسف لن أذهب (إلى لندن) بسبب هذا المزاجي الغريب، الرئيس التركي.. هنالك احتمال أن يتم اغتيالي هناك".

وأوضح كانتر أن لتركيا العديد من الجواسيس في لندن، مضيفاً: "أعتقد أنه يمكن قتلي بسهولة هناك".