"فتح" تغلق كافة مكاتبها في غزة "تحسباً لاعتداء"

أعلن الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، أن الحركة قررت إغلاق كافة مكاتبها ومقار عملها في القطاع، "تحسباً لأي اعتداءات عليها حتى إشعار آخر".

وكان مجهولون اقتحموا هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية وقاموا بتحطيم معدات وأدوات أحد الاستوديوهات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء على المقر، لكن مسؤولين فلسطينيين حملوا حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولية ما جرى.

فقد قال المشرف العام على الإعلام الفلسطيني الرسمي أحمد عساف، إن حركة "حماس" والجهات التي تدعمها، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي نفذه مجهولون، الجمعة، على مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، وأدى إلى إحداث تدمير في محتوياته، من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل والأرشيف، وأجهزة الحاسوب.

يُشار إلى أن تلفزيون فلسطين توقف عن العمل كلياً في قطاع غزة إثر سيطرة حماس بالقوة على القطاع في صيف 2007، لكن استأنف العمل مجدداً بشكل جزئي في عام 2011. ويعمل نحو 500 موظف في الإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة.