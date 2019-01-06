30 قتيلاً بانهيار منجم ذهب في أفغانستان

قتل 30 شخصاً على الأقل، الأحد، في انهيار منجم ذهب عشوائي حفره قريون في مجرى نهر شمال شرقي أفغانستان، وفق مصدر أفغاني رسمي.

وأوضح حاكم إقليم كوهستان في ولاية بادخشان، محمد رستم راقي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن قرويين يعملون في مجرى هذا النهر بحثاً عن الذهب، وكانوا حفروا بئراً بعمق 60 متراً فيه عندما انهار.

وقال راقي: "كانوا يستخدمون حفاراً لحفر هذه البئر في النهر عندما انهار كل شيء على عشرات العمال، ما أدى إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة سبعة آخرين بجروح".

من جهته، ذكر المتحدث باسم الحاكم، نيك محمد نظري، لوكالة فرانس برس، أن الأشخاص الذين كانوا يقومون بأعمال الحفر ليسوا من المحترفين في هذا المجال، موضحاً أن "القرويين يقومون بهذا النوع من الأعمال منذ عقود من دون أي رقابة حكومية".

وتابع نظري: "أرسلنا فرقة إنقاذ، إلا أن القرويين كانوا باشروا رفع الجثث".

وتعتبر ولاية بادخشان منطقة جبلية معزولة تكثر فيها الانهيارات، خاصة في فصل الشتاء بسبب تراكم الثلوج.

إلا أنها غنية بالموارد الطبيعية التي تستثمر في غالب الأحيان بشكل غير شرعي، خصوصاً من قبل طالبان.