البشير لمن يطالبونه بالتنحي: استعدوا لخوض انتخابات 2020

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، في مقابلة تلفزيونية، السبت، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.

وأضاف البشير أن حكومته لديها تفويض شعبي وجاءت إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية.

وأشار البشير إلى أن الدستور الحالي متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية، متهماً من وصفهم بالمخربين بمحاولة استثمار الاحتجاجات لتنفيذ أجندات سياسية.

يأتي ذلك فيما أقال البشير وزير الصحة محمّد أبوزيد مصطفى لغلاء أسعار الدواء وما يشهده القطاع، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء السوداني ووزير المالية، معتز موسى، احتجاجات الشباب السودانيين "بأنها مطالب واضحة"، مؤكداً أن التعبير عنها متاح.

وأوضح موسى أن هناك حلولاً يتم العمل عليها من جانب الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية.

واعتبر رئيس الوزراء أن التدخل السياسي في المظاهرات التي يشهدها السودان الآن "غير لائق ومُدان".

وأكد موسى أن "المخرج الوحيد للسودانيين من الأزمة السياسية هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2020″، متعهدا بقبول "من يختاره الشعب".

وأكد أن "إيذاء الوطن خط أحمر"، ودعا للتفريق بين الوطن والتنافس السياسي.

كما أعلن موسى أن مشكلة النقد ستحل في نهاية فبراير المقبل، وستكتمل في مارس نهائياً، معتبراً أن "السياسات التي اتبعتها الحكومة أدت لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي".

وكشف موسى عن ترتيبات وإحصاءات لضبط الجازولين لوسائل النقل المختلفة "ستظهر نتائجها خلال أيام".

ورغم وعود الحكومة السودانية بحل الضائقة السودانية، سُجلت دعوات جديدة من تجمع المهنيين السودانيين لانطلاق مواكب في 3 مدن رئيسية اليوم الأحد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم استئناف الدراسة في مدارس الولاية بداية من الثلاثاء المقبل، مستثنية من القرار الجامعات.