شرطة تايلاند ترفض ترحيل الفتاة السعودية

قال قائد شرطة الهجرة التايلاندية، الاثنين، إن الشابة السعودية التي توقفت في بانكوك أثناء محاولتها السفر إلى أستراليا، طلباً للجوء لن يتم إرسالها إلى أي مكان ضد رغباتها.

لا تزال رهف محمد، 18 عاماً، متحصنة في غرفتها في فندق بمطار سوفارنابومي لمنع السلطات من نقلها وترحيلها إلى الكويت، حيث بدأت رحلتها.

وتحصنت رهف في فندق المطار في العاصمة التايلاندية، اليوم الاثنين، وأرسلت مناشدات على منصات التواصل الاجتماعي لمساعدتها.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساء الاثنين إن السلطات التايلاندية سمحت لمسؤوليها لقاء رهف، لكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل حول اللقاء.

وأوضح قائد شرطة الهجرة، الميجور جنرال، سوراكاتي هاكبارن، أن والد رهف سيصل إلى تايلاند ليل الاثنين، وأن المسؤولين سيحددون ما إذا كانت الفتاة راغبة في العودة معه.

وأضاف هاكبارن في مؤتمر صحافي في مطار سوفارنابومي: "هي لا ترغب في الوقت الراهن في العودة معه ولن نجبرها على ذلك. لن نعيدها إلى أي مكان".