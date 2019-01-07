علماء "صواريخ روسيا الفرط صوتية" متهمون بالخيانة

عقب نجاح تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية الموجهة الروسية فرط صوتية، والتي تشير التقديرات إلى أنها تتخطى سرعة الصوت بـ27 ضعفا، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاختبار باعتباره "مغيّرًا لقواعد اللعبة" وأنه يعد "نجاحًا كبيرًا وانتصارًا" في سباق التسلح على مستوى العالم.

وأضاف بوتين وقتئذ قائلا: "لقد كان عملاً صعباً ومستهلكًا للوقت، فقد تطلب حلولا رائدة في المجالات الرئيسية، ولقد تولى علماؤنا ومصممونا ومهندسونا هذا الإنجاز"، ولكن بحسب تحقيق صحافي نشره موقع "نيوز دوت كوم" الأسترالي الشهير، يقبع العديد من هؤلاء العلماء حاليا في زنازين المعتقلات الروسية، حيث يواجهون اتهامات بالخيانة، بتهمة تسريب أسرار عسكرية لدول أخرى.

عودة الستار الحديدي

وذكرت صحيفة "ذا ديلي بيست" أن الشرطة السرية داهمت منازل حوالي 10 من العاملين في وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" وألقت القبض عليهم.

ومن بين المحتجزين لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB"، ورد اسم العالم فيكتور كودريافتسيف، البالغ من العمر 75 عامًا، والذي شارك بشكل أساسي في بناء منظومتي أسلحة تفوق سرعة الصوت، وهما أفانغارد وصاروخ جو-جو طراز "كنزال"، (تعني الخنجر بالروسية).

ويقول محامي بروفيسور كودريافتسيف إن أفضل متخصص تم اعتقاله في يوليو الماضي، وهو يعاني من مرض السكري، بالإضافة إلى قائمة طويلة من أمراض الشيخوخة، وأنه تعافى مؤخراً فقط من نوبة قلبية انتابته وقت اعتقاله. وأوضح المحامي أن موكله بروفيسور كودريافتسيف يواجه تهما ربما تقضي بإلقائه 20 عامًا في السجن، لمجرد أنه تبادل رسالتين عبر البريد الإلكتروني مع زملاء أوروبيين في عام 2013.

وناقش بروفيسور كودريافتسيف في الرسالتين محاكاة لواحدة من التحديات الرئيسية للصواريخ الفرط صوتية، من حيث احتمالية أن الاحتكاك الشديد الناجم عن تدفق الهواء على سطحها أثناء الطيران الفائق لسرعة الصوت بعدة أضعاف. وجاءت الرسالتان في اطار نقاش علمي مع زملائه الباحثين الأوروبيين في معهد "فون كارمان"، الذي كان يعمل معه في ذلك الوقت، ضمن مشروع مشترك بين روسكوزموس/ ووكالة الفضاء الأوروبية.

مصير غير معلوم

يتهم جهاز الأمن الفيدرالي FSB بروفيسور كودريافتسيف بتسريب أسرار عسكرية أساسية لحلف شمال الأطلسي. كما أشار محاميه، إيفان بافلوف، في تصريح لصحيفة "ذا ديلي بيست" إلى أن الضباط الرسميين الملثمين" أخضعوا بروفيسور كودريافتسيف "لمعاملة مسيئة وضارة على نحو غير عادي".

وأضاف بافلوف: "توجد لدى مؤسسات الدولة الروسية، بما في ذلك وزارتا الخارجية والدفاع، قوائم بالموضوعات التي تعتبر في حكم السرية، وهى قوائم غير معلومة، ولذا فغالبًا لا يكون لدى العلماء أي فكرة عما لا يُفترض أن يتحدثوا عنه. ولم يدرك بروفيسور كودريافتسيف، في عام 2013، أنه على الرغم من أن الحكومة الروسية وافقت على بحثه مع شركاء أجانب، أن معهد فون كارمان ربما يصبح العدو رقم واحد في وقت لاحق".

أما بشأن المعتقلين الآخرين فلا توجد تفاصيل معروفة أو اتهامات محددة، فيما يتعدى مشاركتهم في برنامج الأسلحة الفرط -صوتية. وقبل ذلك بعام، أُلقي القبض على زميل عمل لبروفيسور كودريافتسيف، وهو المصمم فلاديمير لابيغين، البالغ من العمر 76 عاماً، والذي أُدين بتهمة تسريب برامج المحاكاة لتجارب الصواريخ فائقة السرعة الرئيسية إلى الصينيين.

ميزة استراتيجية

تتميز منظومة "أفانغارد"، (التي تعني "الطليعة" بالروسية)، بقدرتها على تغيير مسارها في منتصف الطريق للمناورة وخداع أنظمة رادار والأقمار الصناعية الخاصة بقوات العدو، بالإضافة إلى قدرتها على أهداف على بعد حوالي 6000 كيلومتر من موقع الإطلاق، عن السرعة الفرط صوتية التي تتخطى سرعة الصوت بـ27 ضعفا.

وتلبي المنظومة الصاروخية احتياجات روسية سياسية قبل أن تكون عسكرية، في ضوء تصاعد التوتر مع الغرب، والذي دفع فلاديمير #بوتين إلى تحديث الترسانات العسكرية الروسية، وهو ما يمثل عبئا هائلا على ميزانية الحكومة الروسية، التي تعاني تحت وطأة العقوبات الساحقة المفروضة على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم. ولذلك، يركز الكرملين على إنتاج "أسلحة فائقة" جديدة، قادرة على تغيير قواعد اللعبة.