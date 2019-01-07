هولندا: رجل يشعل النار في نفسه داخل القنصلية التركية

أعلنت الشرطة الهولندية نقل رجل إلى المستشفى، بعد أن أضرم النار في نفسه داخل #القنصلية_التركية في مدينة #روتردام الساحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، خيجس فان نيمويخين، إنه تم استدعاء الشرطة إلى القنصلية الساعة التاسعة صباحا (0800 بتوقيت غرينتش)، الاثنين، للتعامل مع بلاغات عن حادث إحراق النفس.

ورفض المتحدث تأكيد إشعال الرجل النار في نفسه، قائلا إن الشرطة لا تقدم تفاصيل حول محاولات الانتحار. ولم يتم الكشف عن هوية وجنسية الرجل.

ولم يصب أي شخص آخر في الحادث، فيما أكد المتحدث الأمني أن الشرطة لم تقم بتعزيز الأمن في الموقع الدبلوماسي عقب الحادث.