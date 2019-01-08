بالصور.. عاصفة ثلجية تشل الحياة في بعض مناطق لبنان

أدت عاصفة شتوية محملة بالثلج والأمطار الغزيرة إلى تحويل شوارع عديدة في لبنان إلى أنهار من الماء والوحل، كما تسببت في حالة من الشلل ببعض المناطق.

ومن بين المتضررين من العاصفة اليوم الثلاثاء عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، ومعظمهم يعيشون في خيام.

وفي سهل البقاع، شرقاً، اضطر لاجئون سوريون إلى البقاء بالداخل إلى جوار المدافئ التي تعمل بالديزل أو الأخشاب، بينما غطى الثلج خيامهم المهلهلة.

وأغلقت السلطات طريقاً سريعاً يربط بيروت بالعاصمة السورية دمشق بعد أن أصبحت بعض قطاعاته التي تمر عبر جبال شاهقة الارتفاع مغطاة بالثلج.

كما أغلقت معظم المدارس اليوم الثلاثاء، ودعا وزير التعليم اللبناني المدارس إلى غلق أبوابها حتى في المنطقة الساحلية، ليوم آخر غدا الأربعاء.

وصلت العاصفة التي يطلق عليها اسم "نورما" إلى لبنان السبت، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها مساء الثلاثاء.