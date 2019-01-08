بومبيو: واشنطن ملتزمة بأمن الأردن ومواجهة داعش وإيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني، #أيمن الصفدي، التزام واشنطن بأمن الأردن، ومواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمها داعش وإيران.

ونوه بومبيو إلى تواصل تعزيز العلاقات بين الدولتين فيما يتعلق بتسوية أزمة #سوريا ومكافحة الإرهاب.

وذكر أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا لن يؤثر على أمن الأردن.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن الدعم الأميركي للأردن ساعد المملكة على استضافة ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأعلن أن المملكة ستواصل العمل مع واشنطن من أجل تحقيق التسوية في المنطقة بإقامة دولتين.

وتطرق إلى معاناة الأردن من مشاكل مع "سياسة إيران التوسعية في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأردني: "نعمل مع واشنطن على تأمين منطقة التنف وعودة اللاجئين في مخيم #الركبان إلى سوريا".

وأشار إلى استمرار التشاور بين الأردن وأميركا حول قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا.

وشدد على أن هزيمة داعش هدف مشترك لكل من واشنطن وعمّان.