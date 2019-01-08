قطار كوريا الشمالية إلى الصين.. وكيم يلاقي شي جينبينغ

أكّدت كوريا الشمالية الثلاثاء أنّ زعيمها كيم يونغ-أون بدأ الاثنين، زيارة إلى الصين تستمر ثلاثة أيام ويلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم "يزور الصين من السابع ولغاية العاشر من كانون الثاني/يناير ... بدعوة من شي جينبينغ".

وكانت صحيفة هانكيوريه الكورية الجنوبية نقلت في وقت سابق عن مصدر وصفته بأنه مطلع على شؤون كوريا الشمالية والصين ولم تذكر اسمه قوله إن كيم توجه إلى بكين مساء الاثنين للقاء شي.

كما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية، لم تذكر اسمه أيضا، قوله إن قطارا كوريا شماليا ربما يقل مسؤولا "رفيع المستوى" عبر الحدود إلى الصين.

وقال المصدر للوكالة إنه لم يتأكد بعد ما إذا كان هناك مسؤول كبير في القطار، لكنه أضاف أن العشرات من المركبات الأمنية والمسؤولين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة للقطارات في مدينة داندونغ الحدودية الصينية أثناء مرور القطار.

إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية إنه من المرجح أن يسافر شي إلى كوريا الشمالية قريبا فيما ستكون أول زيارة لزعيم صيني منذ عام 2005.

يذكر أن كيم سافر إلى الصين ثلاث مرات العام الماضي للقاء شي وذلك قبل وبعد اجتماع الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

ومن المتوقع أن يجتمع كيم مجدداً مع رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المستقبل القريب، وربما تكون زيارته الجديدة إلى الصين تحركا محتملا قبل الاجتماع معهما.

والصين أهم حليف اقتصادي ودبلوماسي لكوريا الشمالية رغم غضب الصين من برامج بيونغيانغ النووية والصاروخية. وتحسنت العلاقات بينهما العام الماضي مع تحسن علاقات بيونغيانغ مع سول وواشنطن.

كما لعبت الصين دورا في اجتماع ترمب وكيم.