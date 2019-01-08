ألمانيا: المحتجز بقضية الاختراق الإلكتروني تصرف بمفرده

قال المكتب الجنائي الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن الشاب المحتجز في قضية الاختراق الإلكتروني الواسع النطاق الذي شهدته البلاد تصرف من تلقاء نفسه بدافع الغضب من تصريحات أدلى بها السياسيون والصحفيون وغيرهم ممن تضرروا من الاختراق.

وقال المكتب في بيان "خلال الاستجواب قال المتهم إنه تصرف وحده في عملية التجسس على البيانات ونشر بيانات دون إذن".

وأضاف: "لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن أي أدلة على وجود طرف ثالث. وعن الدافع، قال المتهم إنه تصرف بسبب ضيقه من تصريحات عامة أدلى بها السياسيون والصحفيون والشخصيات العامة المعنية".