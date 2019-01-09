اتفاق قضائي بسجن وزير إسرائيلي سابق تجسس لصالح إيران

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، الأربعاء، أن الوزير السابق، غونين سيغيف، سيقر بذنبه بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل الحصول على حكم بالسجن لمدة 11 عاماً، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الادعاء العام.

وكان سيغيف وزيراً للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996. وحددت جلسة لإصدار الحكم في 11 شباط/فبراير. وبدأت محاكمة سيغيف في تموز/يوليو، ولم يرشح الكثير عن الاتهامات الموجهة إليه.

وكان سيغيف وزيراً في حكومة برئاسة إسحق رابين بعدما انشق عن اليمين المتطرف للتصويت لصالح اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين.

وفي العام 2004، اتهم بمحاولة تهريب 30 ألف حبة "إكستاسي" من هولندا إلى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته.

وأقر في السنة التالية بذنبه في إطار اتفاق قضائي وسجن لبعض الوقت.

كما دين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.