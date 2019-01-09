بري يطالب بتأجيل القمة الاقتصادية.. في غياب حكومي

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأربعاء، إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر في بيروت، فيما أرجعه إلى فشل البلاد في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ونقل نواب من كتلة بري النيابية عنه بعد اجتماع الأربعاء: "في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، يرى وجوب تأجيلها مؤكداً مجدداً على ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة".

ومنذ أكثر من سبعة أشهر، لم تثمر جهود رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، في تأليف حكومة جديدة، في خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي بتقديمها دعماً لاقتصاده خلال مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في نيسان/أبريل.

ويثير التأخر في تشكيل الحكومة خشية من أزمة اقتصادية أكبر قد تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.

وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو الذي سجل 1% خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 9.1% في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، والذي كان له تأثير كبير على لبنان اقتصادياً وسياسياً.

ومنذ تكليفه، اصطدمت جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة بعوائق عدة.

وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.

ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمة صعبة في لبنان، إذ احتاج الحريري في العام 2009 خمسة أشهر لتأليف حكومته، مقابل 10 أشهر لرئيس الوزراء السابق، تمام سلام، بين العامين 2013 و2014.