روسيا: لا نستخدم الناس أبداً كورقة ضغط

رفض الكرملين، الأربعاء، تصريحات بريطانية أشارت إلى أن روسيا قد تستخدم جندياً سابقاً بمشاة البحرية الأميركية تحتجزه بتهمة التجسس كورقة ضغط في لعبة دبلوماسية، مشيراً إلى أن موسكو تحتفظ بحقها في القيام بأنشطة لمكافحة التجسس.



واعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي بول ويلان، الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، في 28 كانون الأول/ديسمبر. وتقول أسرته إنه بريء وكان في موسكو لحضور حفل زفاف.



وفي تعليق على القضية في وقت سابق هذا الشهر، أعلن وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هنت، أنه لا يجب استخدام الأفراد كأوراق مساومة دبلوماسية.



ورداً على سؤال عن تصريحات هنت، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: "في روسيا لا نستخدم الناس أبداً كأدوات في المناورات الدبلوماسية. في روسيا نقوم بأنشطة لمكافحة التجسس ضد المشتبه في قيامهم بذلك. هذا يحدث بانتظام".