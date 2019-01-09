مالطا تعلن عن التوصل لاتفاق بشأن 49 مهاجراً عالقاً

من المقرر أن يتم نقل #المهاجرين التسعة والأربعين الذين تم إنقاذهم وتقطعت بهم السبل في البحر منذ الشهر الماضي إلى مالطا، ثم توزيعهم على ثمان من دول #الاتحاد_الأوروبي.

الاتفاق، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء المالطي، جوزيف موسكات، كسر حالة الجمود التي بدأت بعد أن أنقذت سفينة تابعة لمنظمة إغاثة ألمانية 32 شخصاً في 22 ديسمبر/كانون أول. وتم إنقاذ 17 آخرين في 29 ديسمبر/كانون أول بواسطة قارب مساعدات آخر. ورفضت كل من إيطاليا و #مالطا السماح لسفن إنقاذ خاصة بإحضار المهاجرين إلى شواطئهما.

وبحسب الاتفاق سينقل المهاجرون قريباً على متن سفن عسكرية مالطية لإحضارهم إلى الشاطئ، بينما لن يُسمح للقوارب الخاصة بالرسو.

البلدان الثمانية التي سيذهب إليها المهاجرون هي ألمانيا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ورومانيا ولكسمبورغ وهولندا وإيطاليا.