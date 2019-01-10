أستراليا.. اعتقال "رجل الطرود المشبوهة"

أعلنت السلطات الأسترالية الخميس أنّ الشرطة اعتقلت رجلاً للاشتباه بإرساله عشرات الطرود المشبوهة إلى بعثات دبلوماسية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت السلطات أن الموقوف يبلغ من العمر 48 عاماً، وقد اعتقل مساء الأربعاء في منزله في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد للاشتباه بإرساله ما مجموعه 38 طرداً مشبوهاً إلى سفارات وقنصليات في العاصمة كانبيرا ومدينتي سيدني وملبورن.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل اتهم بإرسال "مواد خطيرة عبر خدمة البريد" وإن العقوبة القصوى للجريمة هي السجن لمدة 10سنوات.

وتسلمت عدد من القنصليات الأجنبية في مدينة ملبورن الأسترالية، بينها المصرية والأميركية، طروداً مشبوهة الأربعاء بثت رعباً بالعاملين فيها، وجميعها ممهورة برسم لقناع، مرفق بكلمة Asbestos المعروف عربيا باسم "أسبست" الكامنة فيه معدنيات مسببة سريعاً للسرطان، والمستخدم في البناء كعازل عادة لنيران الحرائق.