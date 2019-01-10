الأرصاد: 2018 ثالث أكثر الأعوام حرارة في أستراليا

ذكر مكتب الأرصاد الجوية، الخميس، أن أستراليا سجلت ثالث أكثر الأعوام حرارة في 2018، وهو عام شهد موجة جفاف شديد ضربت أجزاء كبيرة من البلاد وموسم حرائق غابات استمر أطول من المعتاد.



وزادت درجات الحرارة القصوى في أنحاء أستراليا 1.55 درجة مئوية عن المتوسط، وتلت مباشرة عام 2013 وهو الأعلى حرارة.



وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيانه السنوي عن حالة الطقس إن متوسط درجة الحرارة في أنحاء البلاد في 2018 زاد 1.14 درجة مئوية عن المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 1961 و1990، مما يجعل تسعة من بين الأعوام العشرة الأخيرة أكثر حراً من المتوسط.



وسجل الهطول السنوي للأمطار سابع أقل مستوى بالجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.



من جهتها، قالت كبيرة خبراء المناخ بالمكتب، لينيت بيتيو، في بيان: "كانت سنة قاسية للناس الذين تعرضوا للجفاف.. يأمل المكتب أن يجلب عام 2019 بعض الأمطار لأولئك المتأثرين بظروف الطقس الجاف في أنحاء البلاد".



وانخفض متوسط هطول الأمطار على أستراليا بنسبة 11% عن المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 1961 و1990 والبالغ نحو 41 سنتيمتراً، وهو ما قال المكتب إنه يرجع للتقلب المناخي الطبيعي وتغير المناخ.



وكان المكتب قد تنبأ في وقت سابق بأن فصل الصيف الحالي المستمر من كانون الأول/ديسمبر حتى شباط/فبراير سيكون أكثر جفافاً من المتوسط شمال البلاد وأكثر حرارة من المتوسط في غالبية مناطق أستراليا.

ومن المرجع أن يشهد الجنوب موجات حارة.