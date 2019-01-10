إلغاء أكثر من 600 رحلة بعد إضراب أمني في مطارات ألمانية

ألغت السلطات الألمانية أكثر من 640 رحلة جوية الخميس بسبب إضراب عمال الأمن في مطارات دوسلدروف وكولونيا وشتوتجارت في محاولة للضغط على الإدارة في محادثات تتعلق بالأجور.

وقالت المطارات إنه تم إلغاء 643 رحلة من بين 1054 إجمالاً وإن الكثير من الركاب، البالغ عددهم 115 ألفاً في المتوسط يومياً، سيتأثرون في ظل تأخير لفترات طويلة أمام نقاط التفتيش الأمني.



كما ذكرت نقابة عمال القطاع العام الألمانية (فيردي) أنها تتفاوض نيابة عن 23 ألفاً من عمال الأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن المحادثات بشأن الأجور ستستأنف يوم 23 كانون الثاني/يناير.



وتطالب النقابة بزيادة الأجور بمقدار 20 يورو في الساعة قبل حساب الضريبة.



وأدى إضراب في مطاري شونفيلد وتيجل في برلين الاثنين إلى تأخير وإلغاء رحلات.