إنقاذ 51 مهاجرا كرديا بعد جنوح مركبهم قرب سواحل إيطاليا

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إنه جرى إنقاذ 51 مهاجرا كرديا، من ضمنهم ست نساء وأربعة أطفال، من على متن مركب شراعي قبالة ساحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا.

وذكرت أنسا اليوم الخميس، أن المركب الشراعي جنح قبالة الشاطئ، مشيرة إلى أن صيحات المهاجرين العالقين أيقظت سكان بلدة ميليسا.\

وقام السكان بجلب المهاجرين إلى بر الأمان باستخدام زورق صغير من فندق قريب، بينما وفر موظفو الفندق البطانيات ومكانا لتغيير ملابسهم ثم قاموا بتدفئتهم باستخدام موقد.

وكان من ضمن من تم إنقاذهم طفل حديث الولادة. وكان من المقرر نقل المهاجرين في وقت لاحق إلى مركز قريب مختص بالتعامل مع المهاجرين.

ورفضت إيطاليا السماح لسفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر بالوصول إلى موانئها، ما اضطر المهاجرين إلى إيجاد طرق جديدة للوصول إلى أوروبا.