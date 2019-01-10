حرب تبرعات بفرنسا.. الشرطة مقابل ملاكم من السترات الصفر

تم التبرع بأكثر من مليون يورو لصالح أفراد الشرطة الفرنسية الذين أصيبوا في اشتباكات مع محتجي السترات الصفراء، فيما يتجه الجانبان إلى جمع التبرعات على الإنترنت لحشد الدعم.

وجاءت حملة جمع التبرعات للشرطة رداً على حملة دعم مماثلة لملاكم ظهر في مقطع مصور وهو يلكم أفراد شرطة خلال احتجاجات السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

موضوع يهمك تواصل التراشق الكلامي، الثلاثاء، بين باريس وروما إثر الدعم الذي تلقاه المحتجون من " #السترات_الصفر" في #فرنسا من مسؤولين... تراشق حاد بين باريس وروما حول السترات الصفر العرب و العالم

وقد علق موقع "ليتشي" حملة جمع التبرعات للملاكم كريستوف ديتينجيه بسبب غضب الحكومة. وديتينجيه محتجز حتى موعد محاكمته الشهر المقبل بتهم استخدام العنف ضد مسؤولين عموميين.

وإثر حملة التبرعات للملاكم، أطلق النائب المحافظ رينو موسيلييه حملة تبرعات مماثلة لأفراد الشرطة المصابين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وصلت التبرعات إلى مليون يورو اليوم الخميس.

ويخطط السترات الصفراء لمزيد من الاحتجاجات السبت على الرغم من التنازلات التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت الحركة قد اندلعت بسبب رفع الضرائب على الوقود لكنها امتدت لتشمل سخطا أوسع مناهضا للحكومة.